Un incendi arrasa dos pallers a Anglesola

Els Bombers de la Generalitat van treballar durant tota la jornada d’ahir en un incendi que va arrasar dos pallers a Anglesola i que va obligar a confinar els veïns d’una casa pròxima. El foc es va declarar cap a les 22.00 hores de diumenge i, afavorit pel vent, va cremar dos coberts i un magatzem de palla situats als camins de la Plana i de la Junquella. Els Bombers van activar vuit dotacions. El foc no va afectar una tercera nau ni la granja limítrofs, amb un cobert i un magatzem. Maquinària pesant va retirar bales de palla. Per la seua part, l’ajuntament va fer aquest ban: “Els pallers fumejaran diversos dies. Per instruccions dels Bombers, es recomana no obrir les finestres, especialment els habitatges més propers a la zona. També es recomana no exposar-se al fum i no atansar-se a l’àrea perjudicada, ja que les estructures dels pallers estan danyades.”