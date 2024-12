El esquí en el Pallars, en el refugio Gall Fer

Publicado por Marc Codinas Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

Los amantes del esquí y los deportes al aire libre tienen una visita obligada al refugio del Gall Fer, en el municipio de Alins. Su sala polivalente alberga una exposición única con más de un centenar de tablas de distintas modalidades deportivas –monoesquí, back-country o nórdico, entre otras–, botas de piel o crampones de hierro forjado, testimonio de los avances técnicos y tecnológicos que ha experimentado el material usado en la montaña desde mediados del siglo pasado. Algunas de las piezas que descansan en este rincón del Sobirà a 1.690 metros de altitud son auténticas joyas: un par de tablas hechas en 1955 por la ya desaparecida marca Poll Puig, de Sant Just Desvern, u otro par fabricado en La Seu d’Urgell por la firma Samid, también extinta, son solo algunas de ellas. Manel Pérez, uno de los guardas del refugio, explica que la muestra empezó a modo decorativo a partir de su colección particular, pero que se amplió con las cesiones de las colecciones de Josep Arisa, Jordi Palau y Lennert Bervoets, entre otros. “Hay trabajadores de la deixalleria que me llaman cuando reciben material que creen que puede ampliar la muestra”, explica Pérez, que añade que incluso hay quien ha reconocido material que llegó a usar de joven, pero del que perdió la pista por una mudanza o tras dejárselo a alguien. Para los nostálgicos, podrán sentarse también en una silla de uno de los remontes que en su día funcionó en la estación de Llessuí.