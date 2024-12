Les Borges proyecta un comedor social con la hostelería para personas solas o sin recursos

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

A las 13.00 horas dos restaurantes de Les Borges, el Cafè Terrall y El 9 Syrah, comenzaron a servir menús con recetas navideñas a una veintena de personas, entre voluntarios y vecinos que están pasando la Navidad solos. “Se trata de un proyecto que tenemos previsto prolongar en el tiempo, no solo en fechas señaladas como Navidad, y enfocado a habilitar un comedor social con los bares y restaurantes del municipio” que quieran participar destinado a ayudar a personas que viven solas o en situaciones económicamente precarias, explicó Ivette Macià, concejala de Salud y Acción Social del ayuntamiento de Les Borges. “No sería un comedor estático con un catering. Lo que pretendemos es que la hostelería dé actividad al pueblo y no sea un espacio estigmatizante”, remarcó Macià.

Los comensales se repartieron entre los comedores de ambos restaurantes, once en uno y diez en otro, respectivamente, en dos mesas principales, aunque hubo algún participante que prefirió comer solo con su cuidador. Fueron 12 voluntarios y 8 personas en situación de soledad no deseada los que se apuntaron a la experiencia, aunque también se sirvieron menús a vecinos que prefirieron comer en sus casas. El consistorio financió los de las personas sin recursos. Algunos proveedores también se sumaron a la iniciativa para abastecer a los restaurantes que han participado. “Sabemos que hay otros que también han querido incluirse pero no han podido por problemas de logística o de horarios”, indicó. Ahora se abre una fase para concretar esta iniciativa y desarrollarla a lo largo del año. “El objetivo es poner fin al estereotipo de la soledad, sobre todo, en el mundo rural, y al aislamiento no deseado, que sabemos que existe”, explicó Macià.

Más bares abiertos a sumarse

Los responsables del Cafè Terrall y de El 9 Syrah defendieron su apoyo en que nadie tiene que pasar fechas señaladas solo. En Les Borges hay numerosos establecimientos de restauración y algunos “se están moviendo para organizarse y estarían abiertos a participar de la fórmula de comedor social”, dijo Macià.