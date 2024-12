Les Borges projecta un menjador social amb l'hostaleria per a persones soles o sense recursos

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

A les 13.00 hores dos restaurants de les Borges, el Cafè Terrall i El 9 Syrah, van començar a servir menús amb receptes nadalenques a una vintena de persones, entre voluntaris i veïns que estan passant el Nadal sols. “Es tracta d’un projecte que tenim previst prolongar en el temps, no només en dates assenyalades com Nadal, i enfocat a habilitar un menjador social amb els bars i restaurants del municipi” que hi vulguin participar destinat a ajudar persones que viuen soles o en situacions econòmicament precàries, va explicar Ivette Macià, regidora de Salut i Acció Social de l’ajuntament de les Borges. “No seria un menjador estàtic amb un càtering. El que pretenem és que l’hostaleria doni activitat al poble i no sigui un espai estigmatitzador”, va remarcar Macià.

Els comensals es van repartir entre els menjadors d’ambdós restaurants, onze en un i deu en un altre, respectivament, en dos taules principals, encara que hi va haver algun participant que va preferir dinar només amb el seu cuidador. Van ser 12 voluntaris i 8 persones en situació de solitud no desitjada els que es van apuntar a l’experiència, encara que també es van servir menús a veïns que van preferir menjar a les seues cases.

Alguns proveïdors també van participar en la iniciativa aportant productes

El consistori va finançar els de les persones sense recursos. Alguns proveïdors també es van afegir a la iniciativa per proveir els restaurants que hi han participat.

“Sabem que n’hi ha d’altres que també han volgut incloure’s però no han pogut per problemes de logística o d’horaris”, va indicar. Ara s’obre una fase per concretar aquesta iniciativa i desenvolupar-la al llarg de l’any. “L’objectiu és posar fi a l’estereotip de la solitud, sobretot en el món rural, i a l’aïllament no desitjat, que sabem que existeix”, va explicar Macià.

Més bars oberts a sumar-s’hi

Els responsables del Cafè Terrall i d’El 9 Syrah van defensar el seu suport que ningú no ha de passar aquestes dates assenyalades sol. A les Borges hi ha nombrosos establiments de restauració i alguns “s’estan movent per organitzar-se i estarien oberts a participar en la fórmula de menjador social”, va dir Macià.