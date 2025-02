Feijóo, desde Lleida: "El enfrentamiento Sánchez-Trump puede incrementar los problemas de agricultores"

Publicado por agencias / redacción Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles que el enfrentamiento que considera que practica el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la preocupación por la política arancelaria de la nueva administración de Donald Trump en los Estados Unidos no va a solucionar "ningún problema a ningún agricultor ni a ningún ganadero" español y que, al contrario, se los puede incrementar, en sus palabras.

"La política del gobierno de Sánchez de enfrentamiento a la administración norteamericana no le va a solucionar ningún problema a ningún agricultor ni a ningún ganadero de nuestro país. Al contrario, se los puede incrementar", ha dicho en una atención a los medios tras visitar la empresa hortofrutícola Nufri en Mollerussa junto al presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández.

Ha abogado por la inteligencia y la diplomacia frente al enfrentamiento y al silencio cómplice que ve en otros partidos: "No vale ni de nada sirve a los agricultores el enfrentamiento del gobierno de Sánchez con la administración norteamericana. Y tampoco vale el silencio cómplice de otros partidos políticos con esa administración. Por consiguiente, la diplomacia, la inteligencia y la política han de defender a los agricultores españoles y a los ganaderos españoles".

Ha apostado por una política arancelaria que facilite el libre comercio y que no imponga aranceles a los productos españoles, y ha afirmado que seguirán muy de cerca esta situación: "Estamos, por supuesto, preocupados con la política arancelaria y la política comercial de la administración norteamericana. Y estamos preocupados porque esto debemos de tratarlo con inteligencia y con diplomacia".

Desregulación en la UE

Feijóo ha defendido que el sector hortofrutícola es fundamental para los españoles y buena parte de los europeos, y ha pedido ser claros con la política europea en esta materia y aprovechar la nueva legislatura en la Unión Europea para desregular. "Se deben desregular muchas de las cuestiones que se han hecho en los últimos años. Cada nueva norma europea debe de conllevar la derogación de dos anteriores y los agricultores españoles tienen que competir en igualdad con el resto de agricultores de otros países en los que la Unión Europea importa los productos que produce", ha valorado.

Obsesión "medioambientalista"

El líder popular ha señalado también una cierta criminalización del sector en las políticas del Gobierno, ha dicho y la "obsesión por planteamientos medioambientalistas que lo que hacen es impedir realmente el cuidado del medioambiente", porque implica que se abandonen tierras y se deserticen, lo que entiende como contrario a cualquier tipo de política medioambientalista.

"El incremento de la reglamentación, el incremento de determinadas obsesiones reglamentistas, conlleva muchas veces a la desesperación del sector agrario, del sector ganadero, y eso conlleva, sin ninguna duda, al abandono de explotaciones agrarias y explotaciones ganaderas en España", ha afirmado.

Alejandro Fernández

Por su parte, Fernández ha contrapuesto la capacidad de emprender de la empresa hortofrutícola con la clase política que ha gobernado los últimos 10 años en Catalunya: "La Catalunya del politiqueo, la Catalunya del chantaje, la Catalunya de la constante inestabilidad política que no está a la altura de sus empresas, de sus trabajadores y de su sociedad en el conjunto". Ha afirmado que el cambio en la presidencia del Govern no ha implicado cambios en las políticas fiscales, laborales y de enorme hostilidad con las empresas, en sus palabras, y ha celebrado la presencia de Feijóo en Catalunya: "Está siendo constante, y no es constante para encerrarse, hablar en despachos, etcétera, sino que está visitando todo tipo de entidades y absolutamente todos los sectores productivos".