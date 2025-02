Lo pillan en Lleida con un tractor robado en Albàtarrec

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

“¡Aún no me lo creo! Ya lo daba por perdido”. Así de satisfecho se mostraba ayer por la tarde Manel García, un vecino de Albàtarrec, después de que la Guardia Urbana de Lleida le informara de que habían localizado el tractor que le habían robado de madrugada en Albatàrrec. La Urbana detuvo al conductor, de 28 años, cuando circulaba con el vehículo agrícola por la carretera LL-11, a la altura de Cappont, después de que un ciudadano les alertara tras haber visto por las redes que se pedía colaboración ciudadana para localizar un tractor robado horas antes. El individuo fue arrestado como presunto autor de un delito de robo y uso de vehículo a motor.

El vehículo, un Same Silver 100.6, había sido sustraído de madrugada. “Han cogido el tractor y han destrozado la puerta de la valla. Calculo que tiene un valor de unos 20.000 euros”, explicaba por la mañana Manel García a este periódico tras denunciar el robo ante los Mossos d’Esquadra. El vecino de Albatàrrec explicó que no era la primera vez que le robaban: “hace unas semanas nos robaron gasoil”. Ayer por la tarde, junto con un hermano, se llevaron de vuelta el tractor para casa. “Tomaré medidas de seguridad. Muchas veces dejamos las llaves puestas”, se lamentaba. El pasado septiembre robaron un tractor en Vilanova de Bellpuig. No consta que haya sido recuperado.