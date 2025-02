Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

La Fiscalía y la acusación particular han mantenido este martes la petición de 13 años y cuatro meses para el acusado de intentar matar a un joven en los lavabos de un pub de Tàrrega el 22 de enero del 2023. Durante la segunda sesión del juicio en la Audiencia de Lleida, las acusaciones han sostenido que el procesado se dirigió a la víctima con una navaja en la mano, le pidió que le diera todo lo que llevaba en los bolsillos y, como este se negó, le clavó una navaja en el abdomen y huyó del local. El hombre está acusado de robo con intimidación y homicidio, los dos en grado de tentativa. Por su parte, el acusado ha negado los hechos y la defensa ha pedido la absolución por falta de pruebas. El juicio ha quedado visto para sentencia.

La vista oral empezó el 12 de febrero, pero se suspendió para que pudiera declarar un segundo vigilante de seguridad que no había sido localizado. Finalmente, este martes el hombre ha explicado que el acusado estuvo aquella noche en el pub, pero que no lo vio en la sala de baile cuando se produjo la agresión en los lavabos. El vigilante ha explicado que él no sabía quién fue el autor del apuñalamiento y que la víctima sólo le dijo que le habían clavado una navaja.

Por su parte, el procesado ha negado la autoría de los hechos y ha asegurado que no conocía de nada a la víctima. El hombre ha detallado que se encontró a varias personas peleándose en el lavabo, que lo empujaron y se intercambió puñetazos con un individuo. Finalmente, ha dicho que hacia las cuatro de la madrugada salió de la discoteca para irse con un amigo hacia Salou. Ha añadido que al día siguiente, al saber que los Mossos lo buscaban, acudió "voluntariamente" a la comisaría.

Las acusaciones lo consideran el autor de la agresión

Durante el turno de conclusiones, la Fiscalía ha argumentado que hay bastantes pruebas para condenar al acusado. El fiscal ha subrayado la credibilidad, la verosimilitud y la persistencia del testimonio de la víctima, que siempre ha explicado la misma versión e identificó al acusado como la persona que lo apuñaló durante un reconocimiento fotográfico entre ocho individuos que los Mossos le mostraron en el hospital y, también, durante la vista oral en la Audiencia.

El fiscal ha destacado que el procesado tiene antecedentes por robo con fuerza y lesiones y que "no era la primera vez que robaba o tenía un conflicto". Así, según el ministerio público, el hombre primero exhibió una navaja con la finalidad de atracar a la víctima, sin embargo, al negarse esta a darle el dinero, actuó con "luto eventual" y le clavó la navaja asumiendo que ponía "en riesgo grave" la vida de esta persona. De hecho, ha recordado, la víctima sufrió lesiones que habrían sido mortales en caso de no recibir asistencia médica y, posteriormente, un trasplante de hígado.

Por su parte, la acusación particular ha subrayado las contradicciones temporales del procesado, que afirmó dos veces durante la fase de instrucción que se encontraba en el pub a las cinco de la madrugada. Según la letrada que representa a la víctima, "se incrimina él mismo" porque se sitúa en el lugar de los hechos. La acusación ha insistido en que el acusado y el vigilante de la puerta han mantenido su versión, y que el trabajador vio al acusado con un cuchillo en la mano.

Por el contrario, la defensa ha lamentado que la investigación policial fue "deficiente" y que la única prueba de cargo son las declaraciones de la víctima y el vigilante, los cuales ha subrayado que eran amigos, hablaron después de los hechos y se habrían podido "inventar" detalles. Según la abogada, ellos también han caído en contradicciones y al procesado lo detuvieron por una descripción física superficial -peinado afro y gorra- que podría encajar con muchos otros clientes del local.

La defensa ha insistido en reclamar la absolución por falta de pruebas, tanto por el delito de homicidio en tentativa como por el robo intentado. Con todo, en el caso del homicidio en grado de tentativa ha hecho notar al tribunal que, en caso de que se lo considere culpable, habría que imponer al acusado una pena máxima de 5 años de prisión. Durante el mismo juicio la abogada ha solicitado que su cliente quede en libertad porque ya ha comparecido en el juicio y hace dos años que está en prisión preventiva. Las acusaciones se han opuesto.

Más de 13 años de prisión

La Fiscalía y la acusación particular acusan el hombre de un delito de homicidio en grado de tentativa por el cual piden 9 años y once meses de prisión, 10 años más de libertad vigilada, que no pueda aproximarse a menos de 300 metros del joven ni comunicarse con él durante un plazo de 10 años superior a la pena impuesta. Además, piden 3 años y cinco meses de prisión por un robo con intimidación en un local abierto al público y con uso de instrumento peligroso.

En concepto de responsabilidad civil, el ministerio público pide que el acusado pague al afectado 16.241 en concepto de indemnización por las lesiones. Por su parte, la acusación particular quiere que la indemnización sea más elevada, por lo cual ha instado al tribunal a valorar el hecho de que la víctima no volverá a trabajar, cobra una pensión "insuficiente" de 700 euros y "vive de la ayuda de familiares y amigos". Según la defensa, sin embargo, "la víctima no trabajará más porque no le dará la gana", dado que los forenses "dijeron que podría hacerlo una vez recuperado" y ahora pretende "un resarcimiento económico por seguir sin trabajar".