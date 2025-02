Piden 13 años de prisión por apuñalar a un joven en un pub de Tàrrega

Publicado por Laura García Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida acogió ayer la segunda jornada del juicio contra un acusado de apuñalar a un joven la madrugada del 22 de enero de 2023 en un pub de Tàrrega, en la que la Fiscalía mantuvo su petición de que se le aplique una condena de 13 años y cuatro meses de prisión por homicidio en tentativa e intento de robo. En la sesión de ayer, uno de los vigilantes de seguridad del local declaró que la víctima le dijo “me la han metido” al verle ya herido, con una puñalada en el abdomen. Por su parte, el acusado negó que él le apuñalara y dijo que se encontraba en el baño cuando se vio envuelto en una pelea entre varias personas. “Me enteré del apuñalamiento al día siguiente cuando mi familia me dijo que los Mossos me buscaban y me presenté voluntariamente en la comisaría”, dijo. Asimismo, negó conocer a la víctima e insistió en que “yo no he tenido problemas con nadie”.

Sin embargo, la Fiscalía mantuvo su petición de condena, a la que se adhirió la acusación particular, al considerar que hay prueba de cargo suficiente. Al respecto, dijo que la declaración de la víctima fue contundente “al señalar sin ningún género de dudas al acusado como el autor de los hechos” y que esta se vio corroborada por otros testigos. Asimismo, recordó que el acusado cuenta con antecedentes por lesiones y robo y que la herida se produjo en una zona vital. “Si la víctima no hubiera recibido atención médica, hubiera muerto”, dijo el fiscal. Por su parte, la defensa consideró que no hay pruebas suficientes y solicitó la absolución. En caso de que la Audiencia condene por homicidio en tentativa, pidió la pena mínima de 5 años. Asimismo, solicitó la puesta en libertad del acusado, en prisión preventiva desde los hechos.