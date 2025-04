El circo y la magia toman Bellcaire con el Festaire

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

Bellcaire d’Urgell dio ayer el pistoletazo de salida a la segunda edición del Festaire, un evento que transforma el municipio en un gran escenario al aire libre dedicado al arte circense. La programación, que se extenderá hasta hoy domingo, combina talleres y espectáculos de primer nivel, ofreciendo una experiencia cultural inclusiva y con la mayoría de espectáculos gratuitos para toda la familia. El festival arrancó con talleres de circo en la plaza del Mercat, donde los asistentes pudieron experimentar con herramientas clásicas como malabares y equilibrios. Más tarde, en la pista descubierta, Penélope & Aquiles presentaron El Senyor de les Baldufes, un espectáculo que combina misterio y habilidad técnica en torno a un universo lleno de peonzas y trompos. La jornada culminó con The Incredible Box, de la Cía La Tal, una obra que ha sido un éxito desde su estreno hace 150 años. Durante todo el día, La Cirquestra Improvisto’s Krusty Show recorrió las calles con su actuación itinerante, animando los cambios de escenario con música en directo y números de zancos, convirtiéndose en los “flautistas de Hamelin” del festival.

El programa continuará hoy con talleres matutinos de zancos y equilibrios a cargo de Improvisto’s Krusty Show en la plaza del Mercat. Al mediodía, el clown Ton Muntané ofrecerá su espectáculo SoliLoqui en la calle Major, recreando escenarios extraordinarios con humor y mimo. Por la tarde, tres espectáculos cerrarán esta edición: a las 17.00 en la plaza 1 d’Octubre se presentará Here we go!, seguido por Ricky, el profesor de tenis a las 18h, y finalmente Absurd, de Circ Vermut, a las 19.00. En total, siete compañías catalanas participan en este evento que busca consolidarse como una cita imprescindible para los amantes del circo.