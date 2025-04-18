Detenido en Bellvís un conductor ebrio que huyó después de atropellar a un peatón en Balaguer

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Un peatón ha sido atropellado por un vehículo en el céntrico Paseo de la Estación con la calle Sant Lluís, en Balaguer. Los hechos sucedieron ayer a las 17:40 horas y provocaron una rápida intervención policial después de que el conductor decidiera huir del lugar sin prestar auxilio a la víctima.

La Guardia Urbana de Balaguer, con la colaboración ciudadana, ha coordinado un dispositivo de búsqueda junto con los Mossos d'Esquadra que ha culminado con la localización del responsable en el municipio de Bellvís. La rápida actuación policial ha permitido identificar el conductor, un vecino de Bellcaire d'Urgell, quien ha sido sometido a las pruebas de alcoholemia reglamentarias.

El resultado de las pruebas ha revelado que el conductor circulaba con una tasa de alcohol de 0,87 mg/l en aire expirado, más del triple del máximo permitido de 0,25 mg/l. Como consecuencia, ha quedado imputado por tres infracciones graves: conducción bajo los efectos del alcohol, abandono del lugar del accidente y lesiones provocadas al peatón atropellado.

Mientras tanto, la víctima ha estado asistida por los servicios de emergencias y posteriormente trasladada con una ambulancia medicalizada al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida para recibir atención médica. Les autoridades siguen investigando las circunstancias exactas del incidente.