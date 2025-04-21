Broche de oro a la campaña de esquí pese a cancelaciones por mal tiempo

Publicado por Ignasi Gómez Cabrera Lleida Creado: Actualizado:

El sábado gris en las estaciones de esquí del Pirineo quedó ayer compensado con una meteorología mucho más agradable. La jornada dominical estuvo marcada, generalmente, por unas condiciones climáticas y de nieve muy favorables para la época del año, según informaron responsables del sector. “Las condiciones de hoy (ayer) han sido increíbles. El esquí ha disfrutado de todo un glory day”, apuntaron desde Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que gestiona las instalaciones de Espot, Boí Taüll y Port Ainé. Esta última, de hecho, destacó al registrar 10 cm de nieve nueva en la cota 2.000 y de 18 cm en el Pic de l’Orri. Esto, sumado a que las nubes matinales fueron despejándose durante el mediodía, favoreció la afluencia de esquiadores para disfrutar de la nieve y de actividades relacionadas, entre las cuales una fiesta hawaiana que reunió alrededor de ochenta personas y que contó con sorteos de forfaits o descuentos en tiendas del sector.

A falta de cifras oficiales, el director del patronato de Turismo de la Diputación, Juli Alegre, admitió que el mal tiempo del sábado aceleró la marcha de algunos turistas o la cancelación de algunas reservas, si bien el balance de la Semana Santa es “positivo”. La meteorología, añadió, ha reducido el volumen de reservas previsto del 90% a alrededor del 85%, aunque “los amantes del esquí finalizan la campaña muy satisfechos”, señaló. Si bien las actividades en el exterior han podido verse condicionadas, sectores como el de la restauración han logrado puntas del 100% de ocupación. En este sentido, el sector señala que los visitantes, en general, han podido adaptar su actividad al tiempo de cada día.

La oficina de turismo de Lleida atiende más de mil personas

La oficina de turismo de Lleida ha atendido esta Semana Santa 1.132 personas. Las principales procedencias de los visitantes estatales han estado Barcelona y su área metropolitana, Madrid, País Vasco y la Comunidad Valenciana. También se ha registrado una gran afluencia de visitantes internacionales, sobre todo de Francia. En cuanto a las visitas guiadas, más de 200 personas han participado en las del Centro Histórico y Dipòsit del Pla de l’Aigua, Paeria y las curtidurías y Lleida City Tour.