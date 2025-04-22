Un muerto y cinco heridos en un brutal choque en Barbastro

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un hombre de 45 años, natural de Monzón y vecino Amorebieta (Vizcaya), falleció este lunes al mediodía en una colisión múltiple en la N-240 a su paso por Barbastro en la que otras cinco personas resultaron heridas graves, entre ellas su pareja. El siniestro se produjo a las 12.35 horas, cuando un turismo invadió el sentido contrario y chocó frontalmente contra una furgoneta y un camión, según informó la Guardia Civil.

A consecuencia del impacto, el conductor del turismo falleció. Su mujer resultó herida grave y su bebé de 8 meses resultó ileso. Por su parte, los cuatro ocupantes de una furgoneta, dos hombres y dos mujeres de Tortosa, resultaron heridos graves. El camionero, de Huesca, no sufrió lesiones. Se desvió el tráfico por la A-22.