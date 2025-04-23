A juicio por vender marihuana y cocaína, que cobraban por Bizum

La Fiscalía pide cinco años de prisión para una pareja acusada de traficar con drogas desde el piso que compartían en Rialp y desde el aparcamiento de una discoteca en Sort. Está previsto que el juicio por estos hechos se celebre el próximo martes 29 de abril en la Audiencia de Lleida. Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los dos acusados, al menos desde agosto de 2022, de manera concertada y coordinada se dedicaban a la venta y distribución de sustancias estupefacientes, especialmente cocaína y marihuana. Una venta de drogas, según la Fiscalía, que llevaban a cabo desde un piso en Rialp y una discoteca que regentaba uno de ellos en Sort. Para cobrar a los clientes la hacían tanto en efectivo como a través de Bizum.

De hecho, los investigadores detectaron, según el escrito de acusación, más de 460 transacciones entre ambos a través de esta plataforma de pago por un valor total de 20.782 euros. Constaban varias cantidades desde los 70 a los 35 euros. Según la Fiscalía, los Mossos d’Esquadra hicieron un registro de la vivienda de los acusados el 12 de julio de 2023 y encontraron droga valorada en 4.194 euros en el mercado ilícito y 21.520 euros en dinero en efectivo en diferentes lugares de la vivienda, como la mesita de noche del dormitorio, una funda de móvil y en la chaqueta de uno de los acusados. Según la Fiscalía, la mujer estuvo en prisión preventiva hasta diciembre de 2023, cuando salió en libertad bajo fianza de 30.000 euros. Los Mossos informaron tras la detención que la investigación sobre estos hechos duró más de un año y que la pareja estaba acusada de vender droga a consumidores de la comarca del Sobirà.

Por estos hechos, el Ministerio Público considera que los dos acusados son autores de un delito contra la salud pública por tráfico de sustancias estupefacientes que causan grave daño a la salud. Por ello, solicita que se les imponga una condena de cinco años de prisión a cada uno, además del pago de una multa de 12.000 euros. En caso de impago, solicita que se les condene subsidiariamente a seis meses de prisión. La causa la instruyó el Juzgado de Instrucción número 1 de Tremp.