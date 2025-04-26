Autotrac expone 416 coches de ocasión y aspira a superar los 2 millones en ventas

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Autotrac de Mollerussa, la feria dedicada a la maquinaria agrícola e industrial, automóviles y furgonetas de ocasión, abrió ayer sus puertas en el recinto ferial con una muestra de 416 coches en exposición y un centenar de unidades de maquinaria agrícola. Además, la superficie expositiva se ha ampliado hasta alcanzar los 16.000 metros cuadrados. “Venimos de una Fira de Sant Josep muy positiva, con 252 vehículos nuevos vendidos y un volumen de negocio de 8,9 millones de euros”, destacó el alcalde, Marc Solsona. “El año pasado, Autotrac cerró con 104 vehículos vendidos y dos millones en transacciones. Solo con repetir estas cifras, ya superaríamos el volumen total de las tres ferias del año pasado”, añadió. Las previsiones, por tanto, apuntan a que el volumen de negocio global podría superar los 11 o 12 millones de euros.El alcalde subrayó también el papel estratégico de Mollerussa en el ámbito del vehículo y la maquinaria de ocasión, siendo la única feria especializada en maquinaria agrícola de ocasión en todo el país, fruto de la demanda de los propios expositores de Sant Josep. “Esto nos posiciona como capital del vehículo agrícola de ocasión, y arranca un 2025 con fuerza y optimismo”, concluyó.

El acto inaugural contó con la presencia del subdelegado del Gobierno, Josep Crespín, que resaltó el éxito continuado de la feria, que desde hace 35 años apuesta por un modelo que hoy se ha convertido en referente no solo en Catalunya sino también en el conjunto del Estado. “Por cada vehículo nuevo vendido en España, se venden dos de ocasión. Solo en 2024, se prevé que se vendan más de 2,1 millones de vehículos usados en todo el país”, explicó. En la provincia de Lleida, se registraron unas 22.000 ventas de vehículos de ocasión el año pasado, lo que supone el 50% de todas las transacciones del sector.

Durante el acto inaugural, también se abordaron cuestiones como las infraestructuras pendientes para la ciudad. En especial, se mencionó el proyecto de la pasarela peatonal sobre la autovía que conectará Mollerussa con el Palau. Crespín explicó que el proyecto ya ha sido reformulado tras el proceso de exposición pública y está pendiente de aprobación definitiva para poder iniciar el proceso de licitación.