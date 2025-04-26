Catas a ciegas y música en vivo en el Primavera Wine en Artesa de Segre

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Artesa de Segre se convertirá el próximo sábado 3 de mayo una referencia del vino catalán con la celebración de la tercera edición del Primavera Wine, un festival que une tradición, innovación y una firme apuesta por el producto local. Organizada por Desidium Events, la jornada arrancará a las 17 horas con los Wine Games, una actividad de cata a ciegas dirigida por Marta Clot, una de las voces más activas del sector vinícola catalán. Los participantes podrán degustar vinos de más de 15 bodegas y votar en diferentes categorías para escoger los mejores vinos.

A partir de las 18.00 horas dará comienzo el Gran Tardeo, el clásico del festival, con la apertura de las paradas gastronómicas de restaurantes y bodegas participantes.

Una de las novedades de este año es la Destapa, la tapa exclusiva del festival, donde cada restaurante ofrecerá una única tapa creada para la ocasión a un precio asequible. La fiesta continuará a partir de las 23.00 con el concierto de Her Majesty, seguido de una sesión de DJ.