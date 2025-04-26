El Club de Petanca de Artesa de Segre se estrena con 23 socios

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Club de Petanca Artesa de Segre se fundó el pasado 15 de enero y ya cuenta con 23 socios. Aspira a llegar a los 50 este año y este mes de abril ya ha organizado su primer campeonato abierto, con el fin de darse a conocer. Gracias a la colaboración del ayuntamiento, el club dispone de una pista junto a los silos, en la calle del campo de fútbol, donde los aficionados se reúnen cada tarde de lunes a viernes. Celebrará una escuela de petanca del 5 de mayo al 20 de junio.