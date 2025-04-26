El fondo nuclear de la Generalitat dará 35 millones al año a empresas

Publicado por SegreACN Creado: Actualizado:

El fondo de transición nuclear de la Generalitat dará cada año 35 millones de euros en subvenciones a empresas de los municipios próximos a las centrales. Esto incluye a los 19 del sur del Segrià y Les Garrigues incluidos en el plan de emergencias de la central de Ascó. Así lo anunciaron ayer el conseller de Empresa, Miquel Sàmper, y el secretario de Empresa, Jaume Baró, tras reunirse con alcaldes de les Terres de l’Ebre. Son los principales beneficiarios de estas subvenciones que, en sus primeras convocatorias, han tenido como protagonistas a los ayuntamientos.

Las nuevas ayudas específicas para empresas supondrán aproximadamente un 20% de la recaudación del impuesto a las nucleares. La Generalitat dota con este gravamen las subvenciones a municipios en el entorno de las centrales, con el fin de promover nuevas actividades económicas que palien el impacto del cierre de las nucleares a partir de 2030. Las bases para otorgarlas están en proceso de elaboración y el departamento de Empresa espera publicarlas antes del verano para abrir la convocatoria este mismo año.

Baró avanzó que podrán optar a estas ayudas proyectos para nuevas inversiones, para generar empleos en empresas ya existentes y para digitalizarlas y facilitar la transición ecológica. También habrá subvenciones para proyectos de “emprendeduría de alto valor añadido” y cooperativos entre empresas. Añadió que podrán optar a estos fondos “en las zonas 1 y 2” de los planes de emergencia nucleares. La zona dos en el entorno de la central de Ascó es la que incluye el sur del Segrià y Les Garrigues

Sàmper, por su parte, anunció que el fondo nuclear permitirá “acelerar” inversiones en infraestructuras y también para desarrollar suelo industrial, con el objetivo de “hacer más atractiva” la zona para la implantación de empresas.

El conseller avanzó también cambios en la gobernanza del fondo nuclear, con la incorporación de los consells comarcals del Segrià y Les Garrigues, así como representantes de diferentes agentes sociales y económicos “a través de la Xarxa Impuls para que también puedan tener incidencia en la toma de decisiones”.