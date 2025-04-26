Paso inferior en el apeadero de la vía de tren en Térmens

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) estrenó ayer el nuevo paso inferior para peatones en el apeadero de la línea de tren de La Pobla en Térmens. Los trabajos para construirlo han supuesto una inversión de 800.000 euros y cuenta con un cajón de hormigón de tres metros de ancho y 2,5 de altura, rampas adaptadas para personas con movilidad reducida y escaleras. Esta infraestructura, que sustituye al paso de servicio de peatones que había hasta ahora, ha incluido una adecuación de los accesos y del entorno del apeadero de Térmens, en la zona que va desde la calle de la Sucrera hasta el acceso al andén. También se ha creado una zona verde adyacente y 13 nuevas plazas de aparcamiento. Los trabajos han permitido mejorar la seguridad vial y ferroviaria en la zona. Durante el acto, el secretario de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal, destacó que “la seguridad es prioritaria y el Govern seguirá invirtiendo en la supresión de pasos a nivel”. Por su parte, el presidente de Ferrocarrils, Carles Ruiz, destacó la excelencia en el servicio de FGC y la mejora de las instalación para hacer más confortables la estaciones y eliminar las barreras que puedan dificultar el acceso al tren. La alcaldesa, Concepció Cañadell, aseguró que la obra permite ganar seguridad y mejorar la accesibilidad entorno a la estación en Térmens.