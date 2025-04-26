Un joven de Térmens cambia el laboratorio de química por el yunque para crear arte

Una de las piezas que ha creado este joven de Térmens

Ricard Sangrà de Térmens, de 22 años, ha decidido dejar atrás un futuro ligado a la ciencia para seguir el camino del fuego, el martillo y la creatividad. Todo comenzó en el INS Ronda de Lleida, donde cursó el bachillerato con la intención de estudiar química o biología. Sin embargo, su trabajo de investigación al finalizar la Secundaria marcó un antes y un después.

'La llavor de l'Univers', escultura seleccionada para la muestra.

Decidió investigar el mundo de la forja y, al hacerlo, descubrió una vocación que no sospechaba. “Descubrí un mundo que me apasiona y una experiencia que me gusta vivir”, explicó Ricard. Se matriculó en el ciclo de forja artística en la escuela superior de Diseño y Artes de Sant Andreu en Barcelona.

Ricard Sangrà, al seu taller amb martells i pinces creats per ell. - E.FARNELL

“He pasado los últimos cinco años inmerso en este mundo, visitando ferias (Alins, Alpens), maestros artesanales, talleres y haciendo prácticas con el escultor Lluis Cera. Está siendo un viaje increíble”, explica. Ricard tramita ya darse de alta como autónomo y abrir su propio taller de artesanía de forja de hierro en Térmens, aunque también hace pequeñas obras de arte con cuero y joyería.

“Trabajar con las manos me interesa mucho más que hacerlo en un laboratorio, es mucho más satisfactorio y la libertad creativa es brutal”. Una de sus esculturas, La llavor de l’univers, ha sido seleccionada para una exposición en el centro Illa Diagonal de Barcelona, que se podrá visitar del 30 de abril al 15 de mayo.