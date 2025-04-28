Denuncian que la Diputación les debe parte de subvenciones de hace 5 años

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El ayuntamiento dels Omells de na Gaia denunció que la Diputación de Lleida les debe aún parte de diferentes subvenciones otorgadas durante al menos cinco anualidades. El alcalde, Delfí Escoté, explicó ayer que “se trata de unos 60.000 euros correspondientes al 25% de ayudas que nos otorgaron los años 2019, 2020, 2021, 2023 y 2024”. Escoté lamentó que “no podemos funcionar como banco de la Diputación” y “menos sabiendo que somos el pueblo más endeudado de Lleida” por una indemnización que tuvieron que pagar de más de medio millón de euros por un accidente.

El primer edil también explicó que “la calle Nou lleva casi un mes cortada al tráfico porque se cayó un muro” y reclamó ayudas.

En otro orden de cosas, el alcalde denunció que están “incomunicados”. Llevan un mes con problemas de cobertura tanto en Movistar como en Orange. En este sentido, recordó que en el pueblo viven muchas personas mayores que están solas.