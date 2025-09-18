Muere un hombre en Lleida tras ser agredido mientras paseaba a sus perros

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un vecino de Lleida de unos 65 años falleció ayer por la mañana en el hospital Arnau de Vilanova cinco días después de haber sufrido una agresión por parte de un hombre cuando salió a pasear a sus perros en Cappont, según ha podido saber este periódico. Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y para identificar y localizar al autor de la agresión y determinar posibles responsabilidades penales.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 7.00 horas del pasado viernes 12 de septiembre cuando un vecino del barrio sacó a sus mascotas a pasear. Al parecer, en la calle Jaume II —que discurre paralela al río- se cruzó con un individuo con el que habría tenido una discusión verbal. Por causas que no han trascendido, este último le habría dado un empujón que le hizo caer al suelo. Se desconoce si le propinó otros golpes.

A consecuencia de la agresión, el hombre resultó herido con un traumatismo torácico. Concretamente, sufrió la fractura de cinco costillas que le causaron la perforación de un pulmón. El vecino de Cappont ingresó en el Arnau de Vilanova y su estado de salud empeoró debido a complicaciones con la lesión. Finalmente, ayer por la mañana falleció en la UCI del hospital.

Tras conocerse el deceso, los Mossos d’Esquadra abrieron una investigación para esclarecer lo ocurrido. Por un lado, los investigadores deberán determinar si el deceso es fruto de la agresión sufrida en base a los informes aportados por el hospital y que se presumen como claves.

Fase inicial

Paralelamente, los agentes han iniciado la identificación del sospechoso y también tratan de saber si hubo algún incidente previo con la víctima, si bien las pesquisas se encuentran en una fase inicial. En este tipo de casos, es frecuente solicitar las grabaciones de cámaras de seguridad de la zona, ya que la agresión tuvo lugar en la vía pública, y se buscan testigos presenciales.

Si se confirma que el deceso fue una consecuencia de la agresión sufrida, todo apunta a que se abrirá la vía penal contra la persona que supuestamente atacó al hombre. En este punto hay varias posibilidades, desde la imputación por un delito de homicidio hasta la imputación por un delito de homicidio por imprudencia grave, según explicaron fuentes solventes.