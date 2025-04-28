El Canós se moviliza para frenar la planta de biogás

El Trio Baboons amenizó el vermut de este domingo, el último de los actos programados. - C.MARSIÑACH

El mal tiempo no consiguió parar a los vecinos de El Canós. Este fin de semana organizaron diferentes actividades con el objetivo de recaudar fondos para frenar la planta de biogás proyectada entre Els Plans de Sió y Cervera, a menos de dos kilómetros de la población.

Centenares de personas asistieron a los actos programados el sábado, que arrancaron con una caminata popular y una exhibición canina a cargo de Dog&Game. A mediodía los grallers de Tàrrega pusieron ritmo en un pasacalle por El Canós, que terminó con una botifarrada popular. Los cuatro conciertos previstos por la tarde se trasladaron a cubierto por la lluvia. Swing Tea, Xavier Mayora, els Músics del Parc y Ventafolks actuaron de forma gratuita para contribuir a la causa. Ayer, impulsaron una pedalada popular, una visita guiada y un vermut musical con el Trio Baboons.

Por otra parte, también iniciaron una recogida de firmas contra la planta de biogás. Consideran que las instalaciones no deberían autorizarse, ya que la planta “no comporta ningún interés público para los vecinos de la comarca (...) debería instalarse en otros terrenos sin interés natural, paisajístico, cultural, histórico o arquitectónico”, aseguran.

Desde la asociación de vecinos se mostraron satisfechos por la acogida de las jornadas y el apoyo recibido de vecinos de otras poblaciones.