Un centenar de coches vendidos en la feria Autotrac de Mollerussa

La feria Autotrac de Mollerussa, dedicada a los coches, maquinaria agrícola e industrial de ocasión, cerró ayer sus puertas con la previsión de alcanzar el centenar de ventas en el sector automovilístico. No obstante, el número exacto de operaciones, así como el importe total, se conocerán en los próximos días, coincidiendo con el sorteo ante notario de un premio de 3.000 euros entre los compradores de un vehículo durante la feria. Respecto a la 35 edición del certamen, las encuestas realizadas por Fira de Mollerussa reflejan que un 79% de las firmas participantes califican el evento como “muy bueno” o “bueno”. Las encuestas dejan también otros datos relevantes, como la fidelidad de los expositores: un 44% lleva participando en el certamen desde hace más de diez años, mientras que un 17% lo hacía este año por primera vez.

La edición de este año abrió sus puertas el viernes con 20 firmas del sector automovilístico, 5 de maquinaria agrícola e industrial y una del sector servicios. El evento lo inauguró el subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín.