Los 590 viajeros de un tren Avlo a Barcelona se quedan tirados y los rescatan en L’Albi

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

La localidad de L’Albi llegó prácticamente a duplicar su población anoche, al acoger en el pabellón municipal a la mayoría de los 590 pasajeros de un tren de alta velocidad Avlo con destino a Barcelona. Permaneció varias horas detenido a escasos kilómetros del núcleo urbano de este pueblo de Les Garrigues, debido al apagón eléctrico que afectó a toda la Península Ibérica. Mossos, Bomberos, Creu Roja y Rurales, en colaboración de vecinos del municipio, participaron en la evacuación de los viajeros.

“Hemos pasado unas siete horas con el tren parado. La información llegaba de forma muy intermitente, y lo peor ha sido no poder comunicarnos con nadie”, explican José Martos y Mari Luz, una pareja de Jaén que tenía previsto embarcar hoy en un crucero en Barcelona para celebrar su luna de miel. En su lugar, pasaron la noche en una de las cientos de camas habilitadas en el pabellón, donde se ofreció agua y comida a los afectados mientras se buscaba una solución para que reanudasen su viaje. La alcaldesa, Anna Feliu, reconocía que la situación era complicada: “Estamos desbordados y nos sentimos un poco abandonados. La comida no llegará hasta la madrugada y hemos tenido que abrir la tienda, el bar y traer lo que hemos encontrado para atenderlos. Hacemos lo que podemos”.

El apagón dejó bloqueados a otros 305 pasajeros de un tren de alta velocidad entre Lleida y Zaragoza, que fueron rescatados por los Bomberos de Huesca. Una viajera embarazada tuvo que ser evacuada en helicóptero, mientras que la mayoría de pasajeros regresaron a Zaragoza en autobús desde Saidí. También tuvieron que ser evacuados los pasajeros de un tren en Les Borges, aunque no había constancia de personas heridas o afectadas de gravedad. Cabe destacar que el tren de La Pobla pudo circular con normalidad al funcionar con gasóleo, aunque lo hizo fuera de su horario habitual. En cuanto al resto de trenes de FGC, por la tarde empezaron a recuperar la normalidad, mientras que Rodalies “necesitará más tiempo”, según el Govern. Muchos leridanos en distintos puntos del Estado se vieron sorprendidos por la falta de suministro que afectó al transporte. Entre ellas, unos 40 que participaban en el Caragol Tour 2025 en Madrid. Varios de ellos regresaron a Lleida en furgonetas alquiladas, mientras que la productora del teatro Soho habilitó el Centre Català de Madrid para que el resto pasara la noche. Unas 35.000 personas tuvieron que ser rescatadas de trenes en toda España.