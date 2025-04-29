Suspendidas las clases de la tarde en la UdL

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las facultades de la Universitat de Lleida (UdL) suspendieron ayer por la tarde la actividad docente. La directora de la Politécnica, Magda Valls, explicó que tuvieron que gestionar una alternativa para una alumna en silla de ruedas que no podía acceder a la planta baja. Alguna clase de Ingeniería Electrónica se impartió en penumbra, solo con una luz de emergencia. Sí se celebró en el claustro del Rectorado la primera jornada de la Setmana de la Comunicació, con una mesa redonda con los directores del programa 30 minuts. Samanta Villar no pudo llegar.

En los colegios, la mayoría cumplieron el horario normal, aunque numerosos padres fueron a recoger antes a sus hijos.