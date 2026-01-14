EMPRESAS
Mercadona compró en Lleida durant el 2025 10 millones de kilos de pera
Durante la campaña de 2025 gracias a un acuerdo con proveedores de la provincia. También ha adquirido 800.000 kilos de higos
Mercadona compró el pasado año 10,2 millones de quilos de peras procedentes de las comarcas de Lleida para comercializar en sus supermercados físicos y online, en el marco de su apuesta por la fruta y verdura de proximidad. La compañía comercializa diferentes variedades de pera como la conferencia, que puede encontrarse en los lineales de Mercadona a lo largo de todo el año, la ercolina y la limonera; en el caso de estas dos últimas variedades, la campaña comenzó el pasado verano y se alargará, aproximadamente, hasta finales de este mes de enero.
Así la firma comercializa peras cultivadas en campos de las comarcas leridanas, gracias a los acuerdos que mantiene con Nufresco (con sede en Mollerussa), Catafruit (La Portella), Apetit Fruits (Bellpuig), Novacoop Mediterranea (formada por Fruits de Ponent y ActelGrup) y Greenfarmers (Albatàrrec), todos proveedores especialistas que abastecen a la cadena de esta fruta.
La apuesta de Mercadona por la pera leridana se suma a la que también se ha hecho con otras frutas de semillas y de hueso de origen local que la cadena sirve en sus tiendas como manzanas, melocotones, nectarinas y higos.
En el caso concreto de los higos la compañía ha comprado a Figs Fruits (con sede en Alguaire) y a La Coma Fruits (Soses) 800.000 kilos de higo negro durante esta campaña procedentes de campos leridanos y de les Terres de l’Ebre.