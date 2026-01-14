Mercadona compró en Lleida durant el 2025 10 millones de kilos de pera

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Mercadona compró el pasado año 10,2 millones de quilos de peras procedentes de las comarcas de Lleida para comercializar en sus supermercados físicos y online, en el marco de su apuesta por la fruta y verdura de proximidad. La compañía comercializa diferentes variedades de pera como la conferencia, que puede encontrarse en los lineales de Mercadona a lo largo de todo el año, la ercolina y la limonera; en el caso de estas dos últimas variedades, la campaña comenzó el pasado verano y se alargará, aproximadamente, hasta finales de este mes de enero.

Así la firma comercializa peras cultivadas en campos de las comarcas leridanas, gracias a los acuerdos que mantiene con Nufresco (con sede en Mollerussa), Catafruit (La Portella), Apetit Fruits (Bellpuig), Novacoop Mediterranea (formada por Fruits de Ponent y ActelGrup) y Greenfarmers (Albatàrrec), todos proveedores especialistas que abastecen a la cadena de esta fruta.

La apuesta de Mercadona por la pera leridana se suma a la que también se ha hecho con otras frutas de semillas y de hueso de origen local que la cadena sirve en sus tiendas como manzanas, melocotones, nectarinas y higos.

En el caso concreto de los higos la compañía ha comprado a Figs Fruits (con sede en Alguaire) y a La Coma Fruits (Soses) 800.000 kilos de higo negro durante esta campaña procedentes de campos leridanos y de les Terres de l’Ebre.