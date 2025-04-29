Teatro que no deja indiferente

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La compañía A Tota Teta ha vuelto a los escenarios de La Seu con el montaje Mama!, una comedia con un trasfondo familiar protagonizada por trece mujeres y un hombre, y que representó su última función el domingo. El trabajo de este grupo de teatro amateur de La Seu, mayoritariamente femenino, ha estado dirigido en esta ocasión por el actor y creador local Joel Pla, de la Escuela de Teatro de la capital del Alt Urgell. Pla ha fusionado varias escenas cortas, de carácter cómico, para conseguir una obra dinámica y divertida que no dejó indiferente a los cerca de mil espectadores que han pasado por alguna de las tres sesiones en el teatro de La Salle.

Esta obra supuso el retorno a los escenarios, tras más de siete años de inactividad, de este grupo de teatro, que siempre destina parte de la recaudación de sus representanciones a iniciativas solidarias locales. A Tota Teta nació el año 2009 en La Seu con la finalidad de pasarlo bien y colaborar en obras sociales con el dinero recaudado de las funciones. Lo crearon Cèlia Morales, Sònia Moreno, Anna Moreno, Laura Sánchez, Alba Vallejo, Gemma Besolí, Tota Parejo, Joana Teruel, Marisa Puy y Joan Barquero. En esta ocasión se han sumado también hijas de algunas de las actrices que han formado y siguen formando el grupo. Se trata de Aran, Arlet, Íria y Martina. Las entradas anticipadas tenían un coste de 10 euros y el acceso en taquilla, 12 euros.