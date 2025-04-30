La odisea de 21 horas de los pasajeros del tren varado en L’Albi para volver a Barcelona

Los 590 pasajeros del tren Avlo que cubría la ruta Madrid-Barcelona pudieron finalmente ayer reanudar su viaje hasta la capital catalana después de permanecer más de 21 horas en L’Albi, como consecuencia del apagón que afectó a toda la Península Ibérica el lunes. “Renfe nos dejó tirados y estamos en desacuerdo en que nos obligaran a bajar del tren. El trato en el pueblo ha sido exquisito y no nos ha faltado de nada, pero creo que el operativo se hubiera podido organizar en el tren hasta que se recuperara el servicio y ahora ya estaríamos en destino”. Así se manifestó ayer en L’Albi Luz Díaz, de Madrid, mientras esperaba los buses que debían llevarla hasta Barcelona.

“Hasta las vías llegaron vecinos que nos subieron en sus coches, aunque Mossos, Rurales y Bomberos nos encontraron porque se lo lo explicaron los primeros viajeros que llegaron al pueblo andando. No sabíamos donde estábamos. La información de Renfe deja mucho que desear. Nos abandonaron”, explicó María Robles de Málaga. Muchos de los viajeros, más de la mitad, optaron por buscar alternativas propias para llegar a la capital catalana ante la incertidumbre, llegando a pagar hasta 280 euros por trayecto en taxi para continuar su camino.

Alrededor de las 11 de la mañana dos autobuses trasladaron a los viajeros que quedaban en L’Albi hasta la estación de Sants. “Nos hemos sentido solos como pueblo. Es indignante y vergonzoso que después de 20 horas no se hubiera proporcionado ningún bus ni información clara a los pasajeros”, dijo la alcaldesa, Anna Feliu. Con 760 habitantes, la llegada de casi 600 personas supuso duplicar la población, que demostró una extraordinaria solidaridad.

La situación de L’Albi contrasta con lo ocurrido en Saidí, donde otro tren quedó atrapado en dirección a Madrid. En este caso, la diputación de Huesca habilitó autobuses el lunes por la noche para trasladar a los viajeros.

“El pueblo se movilizó al ver llegar a personas desorientadas”

“Los vecinos de L’Albi se movilizaron rápidamente al ver llegar personas desorientadas con maletas. Hubo muchos voluntarios que fueron a ver dónde estaba el tren para traer a la gente”, señaló la alcaldesa, Anna Feliu. Destacó que entre los viajeros había “personas mayores, con sillas de ruedas y todo tipo de problemáticas”. No ocultó su indignación con Renfe y Adif: “Tenían 590 clientes abandonados que hemos tenido que rescatar gente del pueblo”. Lamentó que “casi 24 horas después llegaron dos autobuses”, cuando muchos ya habían buscado alternativas por su cuenta para llegar a Barcelona. “Tenemos gente aquí de Singapur, Argentina, EEUU. Gente que no sabe donde está. Hemos intentado darles el máximo bienestar junto con la Creu Roja, Protección Civil, Mossos y Bomberos”. La situación se complicó al agotarse el suministro de agua del depósito local porque “no podíamos bombear al no tener electricidad”, dijo.