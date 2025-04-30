Rodalies recupera el servicio en todas las líneas

Publicado por acn En las imágenes, el tren en la estación de Tàrrega, con normalidad / Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El servicio de Rodalies en Catalunya ha quedado restablecido a todas las líneas antes de las nueve de la mañana de este miércoles, una vez solucionada una incidencia en la R3, que era la única que mantenía un tramo sin recuperar después del apagón.

A las seis de la mañana se había restablecido el tramo de la R3 entre l'Hospitalet de Llobregat y Ripoll, y entre Ripoll y Puigcerdà se ha gestionado un servicio de autobuses. Hacia las 7.20, una avería ha obligado a cortar el tramo entre Vic y Ripoll y la R3 sólo operaba entre Vic y l'Hospitalet y entre Ripoll y Puigcerdà. Pasadas las 8.30 horas, Renfe ha informado que se había recuperado el servicio en toda la línea. Por otra parte, en la R4 sur hay servicio por carretera entre Sant Vicenç de Calders y Vilafranca por una incidencia entre los Monjos y l'Arboç.

La compañía ferroviaria ha informado de que en algunas estaciones pueden no funcionar correctamente los sistemas de información y venta por averías provocadas por el apagón a elementos tecnológicos de la red. Técnicos están trabajando para sustituir piezas estropeadas y reparar los daños al sistema, ha asegurado.

Renfe informó este martes que trabajaría toda la noche para recuperar la oferta habitual en Rodalies, después de las dificultades que tuvo por restablecer el servicio al día siguiente del apagón. Por la noche, se habían restablecido con servicios mínimos la línea R1 (entre Molins de Rei y Maçanet Massanes), la R2 (entre Castelldefels y Granollers Centre), la R2 Norte (entre el aeropuerto del Prat y Maçanet Massanes), la R3 (entre l'Hospitalet y Puigcerdà), la R4 (entre Sant Vicenç de Calders i Manresa) y la R11 (entre Barcelona y Portbou).