Albergue para alojar diez días a quienes buscan empleo como temporeros

Seròs ha puesto en marcha un nuevo albergue temporal para acoger a temporeros sin alojamiento durante la campaña de la fruta. Este albergue, impulsado por la Generalitat, contará con el apoyo de la Diputación, que subvencionará la seguridad privada durante los meses previos y posteriores a la campaña. El edificio estará en servicio en mayo y en septiembre. La previsión es que a partir del 2 de junio empiece a funcionar el dispositivo del pabellón 3 de Fira de Lleida, hasta finales de agosto, cuando reabrirá el equipamiento de Seròs. La previsión es que la estancia máxima en el albergue sea de diez días, con el fin de que sus usuarios puedan encontrar trabajo para la campaña agraria.

El vicepresidente de la Diputación, Agustí Jiménez, ha destacado el compromiso de la institución con los municipios del Segrià y, en concreto, con Seròs, para contribuir a una gestión responsable y coordinada de la campaña agraria.

La Oficina única de atención a personas temporeras del ayuntamiento de Lleida se encargará de la derivación de usuarios a Seròs, mientras que el consell del Segrià gestionará su transporte y estancia con financiación de la Generalitat a través de la ficha de sintechos prevista en el contrato programa vigente.