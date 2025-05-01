El fin del esquí deja los hoteles al 50% por el puente y el rafting confía en llenar un 70%

El fin de la temporada de esquí el pasado 21 de abril y la proximidad todavía de las vacaciones de Semana Santa han dejado el nivel de reservas del puente que comienza hoy en una media del 55% en los establecimientos de Lleida. Sin embargo, el turismo activo toma el relevo ahora al deporte blanco y confía alcanzar un 70% de reservas de servicios durante los cuatro días. Flòrido Dolcet, portavoz de los deportes de aventura en el Sobirà, recordó que tras el periodo de extrema sequía el Noguera Pallaresa tiene este año las mejores reservas de agua en cinco años y destacó que después de una Semana Santa marcada por el mal tiempo “estamos pendientes de la previsión” para este puente.

El Patronato de Turismo de la Diputación calcula que hasta el sábado, los hoteles tendrán una ocupación de entre el 30 y el 50% en el Pirineo y hasta el 40% en el llano; los campings elevan las reservas al 75 y 80% en el caso de los bungalows y un 50% las tiendas de campanya los cuatro días, aunque en la Noguera se dispara al 80%, y el turismo rural registra un 50%.

El vicepresidente de la Diputación de Turismo, Juan Antonio Serrano, también alcalde de Vielha, destacó que tras el fin de la temporada de esquí, en la Val d’Aran solo queda un 30% de los hoteles abiertos, algo similiar a lo que sucede en el Sobirà y en la Alta Ribagorça.

Si el 1 de mayo se convierte en puente festivo, añadió, “tradicionalmente es tranquilo” desde el punto de vista turístico. Pese a todo, remarcó que gastronomía, cultura y naturaleza siguen atrayendo visitantes, también de segundas residencias y excursionistas de día. También añadió que tras las tormentas de Semana Santa (sobre todo, el sábado) algunos turistas optan por la playa como destino.

Una parte de las plantillas de las estaciones de esquí se ha pasado en las últimas semanas a los deportes de aventura, que en Lleida se calcula que emplean a 1.866 personas, en una campaña como la del pasado 2024.

En ese periodo el turismo activo generó 112,92 millones de euros, un 1,3% más que el año anterior, después de alcanzar los 831.034 servicios. La actual temporada ha arrancado con 279 empresas en Lleida y el objetivo es igualar la actividad del año pasado, la mayor desde que se tienen registros. Del total de empresas, hasta 218 se hallan en el Pirineo, mientras que en el llano la cifra es de 61.

Aplazada la subida de la tasa turística y el sector pide negociarla

El Govern dio el martes marcha atrás en el incremento de la tasa turística, que debía entrar hoy en vigor, por la “inseguridad jurídica” que generaba. El Executiu acordó aparcar el decreto de actualización de la tasa y tramitarla como proyecto de ley ante el Parlament. Lo hizo tras un dictamen del Consell de Garantíes Estatutàries instado por Junts en que se cuestionaba la urgencia del decreto e instaba a frenarlo. El sector aplaudió ayer este aplazamiento y dijo confiar en que sirva para consensuar unos nuevos términos para su aplicación. El vicepresidente de Turismo de la Diputación, Juan Antonio Serrano, apuntó que el nuevo texto podría incluir una mayor territorialización de la tasa turística y la diferenciación entre temporada baja y alta. Las nuevas tasas diseñadas implicaban duplicar los precios. Fuera de Barcelona, por ejemplo, un hotel de cinco estrellas duplicaba el precio de 3 a 6 euros por persona y día.