Parte de los CAP, sin servicio de telefonía durante unas horas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Una parte de los centros de Atención Primaria (CAP) de toda Catalunya no pudieron recibir ni emitir llamadas telefónicas durante varias horas a causa de una caída del servicio de su proveedor de telefonía, según informó el departamento de Salud. Fuentes de la delegación de la conselleria en Lleida indicaron que en esta región sanitaria algunos ambulatorios sí podían recibir llamadas pero tenían problemas para hacerlas. En cambio, los teléfonos para urgencias funcionaron normalmente. Detallaron que la incidencia quedó resuelta de forma general hacia las 18.30 horas. Por su parte, fuentes de la delegación de Salud en el Pirineo manifestaron que durante la mañana hubo “afectaciones intermitentes” en la telefonía y que hacia las 14.30 horas la situación quedó normalizada. Durante la incidencia, Salud recordó que los usuarios podían llamar al 061 Salut Respon para cualquier consulta urgente o para resolver dudas, Asimismo, pidió disculpas por las molestias causadas.