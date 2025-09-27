Más de 8.000 plazas en los viajes del Imserso para Lleida: Novedades, tarifas reducidas y cómo solicitarlo

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) está enviando este mes las cartas con las que se confirma a pensionistas la acreditación para poder reservar los viajes del programa de turismo de la temporada 2025-2026, cuya comercialización se iniciará el próximo 6 de octubre en Catalunya. Según datos del ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, para esta temporada se han puesto a disposición un total de 8.047 plazas para jubilados de las comarcas leridanas, lo que supone un ligero descenso respecto a las del año pasado, que fueron 8.110. Asimismo, se han ofertado otras 4.047 plazas para los viajeros que quieran visitar Ponent, sumando turismo de escapada, circuitos culturales y capital de provincia.

La temporada de este año cuenta con novedades. Por primera vez, el Imserso ha introducido una tarifa reducida para un total de 7.447 plazas destinadas a los pensionistas con menos recursos. Así, aquellas personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o de jubilación de la Seguridad Social podrán viajar pagando una cantidad fija de 50 euros por su plaza, sin importar destino, siendo el Imserso el que asume el coste restante del viaje. También se podrá viajar con animales de compañía, de acuerdo con la normativa. En las anteriores temporadas, Canarias, Baleares, Andalucía y los viajes culturales se encontraban en las preferencias de los jubilados leridanos.

Se podrá reservar el viaje a través de las páginas web de las empresas adjudicatarias (www.turismosocial.es para costa peninsular y turismo de escapada y www.mundicolor.es para costa insular), o en cualquier agencia de viajes autorizada.