Detenido un hombre de 30 años por matar a su compañero de caza, de 64, con un tiro accidental en Cervera

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un cazador de 64 años, vecino de Bellveí, núcleo de Torrefeta i Florejacs, murió ayer por la mañana por un disparo accidental efectuado por un compañero de cacería, de 30 años y natural del Llor, otro pueblo de Torrefeta, en un coto de Cervera, entre los núcleos de Castellnou d’Oluges y Malgrat. Los Mossos d'Esquadra detuvieron al joven como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia.

El suceso se produjo alrededor de las 10.00 horas, tras acabar una batida de corzos en una zona boscosa, junto al camino que enlaza Tarroja con Les Oluges, cerca del municipio de Torrefeta i Florejacs. Al parecer, ambos cazadores se preparaban para abandonar la zona tras una mañana sin éxito.

La víctima, que era el guarda del coto y muy conocido en el sector, se encontraba sentado en el puesto del conductor de un todoterreno pick up cuando el otro cazador, que se disponía a subir al vehículo por la zona del copiloto, habría resbalado y accidentalmente apretó el gatillo de su rifle, disparando la bala que quedaba en la recámara.

La bala atravesó la puerta por la zona del retrovisor e impactó en el pecho del conductor, que murió en el acto, según fuentes solventes. Al parecer, el joven explicó que había retirado la munición antes de guardar el rifle en la funda. En seguida alertaron a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar acudieron patrullas de los Mossos d’Esquadra y una ambulancia del SEM, que no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima. La Unidad de Investigación (UI) de la ABP Urgell-Segarra se hizo cargo del caso y procedió a la detención del cazador de 30 años como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia. También se procedió al decomiso del arma y una grúa retiró la pick up.

Las primeras conclusiones apuntaban a un tiro accidental. El arrestado fue trasladado a la comisaría de Cervera para tomarle declaración junto a otra persona que se acercó en el lugar tras el incidente. También acudió una comitiva judicial del juzgado de guardia de Cervera. Sobre las 13.30 horas se procedió al levantamiento del cadáver. Por su parte, los Agentes Rurales comprobaron que los cazadores tenían toda la documentación en regla para participar en la cacería y llevar las armas.

La noticia causó una gran conmoción en Torrefeta. Por su parte, el alcalde de Cervera, Jan Pomés, lamentó lo sucedido y mostró su apoyo a las familias afectadas. “Se trata de una desgracia muy grave que nadie habría querido que ocurriera”, declaró.