Cuatro domingos de música y poesia en julio en Balaguer

Balaguer celebrará este verano la 14 edición del ciclo Juliol de Música i Poesia, que volverá a llenar de música y versos espacios patrimoniales como los conventos de Sant Domènec y Santa Maria de les Franqueses. La programación incluye cuatro conciertos, todos los domingos de julio. Comenzará el 6 de julio en Sant Domènec con el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, que presentará Canto la lluita…i l’amor, un homenaje al poeta Joan Salvat-Papasseit con música coral y acordeón, bajo la dirección de Xavier Puig. El 13 de julio, en las Franqueses, el pianista Daniel Ligorio ofrecerá un recital que explora la relación entre Manuel de Falla y Federico García Lorca, combinando palabra y música para piano. El tercer concierto, Temps de lucrècies i quartets, tendrá lugar el 20 de julio, con el Quartet Diamantina y Neus Pàmies, quienes revisitarán el mito de Lucrecia a través de música clásica y textos literarios. El ciclo concluirá el 27 de julio en Les Franqueses con L’enigma Garreta, un concierto teatralizado en homenaje al compositor Juli Garreta en el 150 aniversario de su nacimiento, a cargo de Roger Padullés, Francisco Poyato y Paula Blanco. El ciclo está organizado por TraginArt Creació i Management, con la colaboración de la Paeria y el Institut Català d’Empreses Culturals.