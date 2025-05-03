Escalada en pleno centro de Artesa de Segre

Por tercer año consecutivo, el pasado 26 de abril Artesa de Segre acogió una nueva edición de la Blocada Urbana, organizada por la sección de escalada del Club Cudos Vertical. La iniciativa congregó a más de setenta personas, que vieron en cada grieta y saliente de los edificios una oportunidad para escalar, y donde la destreza física y la creatividad se entrelazaban. En lugar de montañas y paredes de roca, los practicantes escalaron edificios, puentes y monumentos. La jornada se desarrolló en el centro de la localidad, en fachadas de edificios que habían cedido vecinos de Artesa de Segre y también en equipamientos públicos. Se instaló asimismo en la plaza del ayuntamiento un rocódromo urbano para que los aficionados pudieran practicar y llevar a cabo sus habilitades.

La escalada urbana, conocida también como buildering, tiene sus raíces en la necesidad de explorar y desafiar las estructuras construidas por el hombre. Comenzó cuando alpinistas y escaladores buscaban alternativas a las montañas durante los periodos en que no podían acceder a ellas. Con el paso del tiempo, el buildering se ha transformado en una práctica común dentro de espacios urbanos, convirtiendo edificios, monumentos y otras construcciones en improvisados desafíos verticales. El éxito de participación de este año obliga a los organizadores a dibujar una nueva edición de la Blocada, con nuevos edificios y obstáculos para los que aman este deporte.