Eth Conselh Generau e era UdL hestègen eth Dia Mondiau der Aigua
Era Universitat de Lhèida (UdL), en collaboracion damb eth Conselh, hestegèc era passada dimenjada ua naua edicion der Idrogeogia damb motiu deth Dia Mondiau dera Aigua. Jos eth títol Las aguas termales y el karst de la Val d’Aran, damb mès de 60 persones visitèren en autocar e en excursions diuèrsi aqüifèrs carstics e sistèmes idrotermaus. Tanben coneishèren dera evolucion geologica deth territòri, modelat pera dinamica glacièra deth Pirenèu.