L’Hostal Nou estrena un mural como ‘oda’ a la infancia de los 80

La plaza de Sant Joan de L’Hostal Nou i la Codosa de Vallfogona de Balaguer será hoy escenario de un viaje nostálgico y festivo a las décadas de los 80 y 90. El motivo es la inauguración de un mural gigante que rinde homenaje a la infancia y la cultura popular de toda una generación. Está protagonizado por icónicos personajes como Son Goku, Arale, ET, así como referencias a las sagas de Star Wars y Regreso al Futuro. La jornada arrancará a las 18 horas con la inauguración del mural y una merienda, abierta a todos los asistentes y que dará paso a un tardeo con música en directo con el Dj Dray Today, con una selección de temas emblemáticos de aquellos años.