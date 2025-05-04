El Caragol Food de Vallfogona se consolida en su 3ª edición

Un grupo de niños participó ayer en un taller sobre figuras de barro vinculadas al caracol. - INGRID BOSCH

La tercera edición de la Fira Lo Caragol Food de Vallfogona de Balaguer abrió ayer sus puertas ya confirmada como uno de los principales certámenes gastronómicos de la Noguera.

El evento, organizado por el ayuntamiento con el apoyo de la Diputación y que en sus anteriores ediciones atrajo a cerca de 2.000 visitantes, arrancó por la mañana con actividades infantiles antes de dar paso, a partir de la una del mediodía, al Mercat del Tast, que volvió a abrir por la tarde-noche y que volverá a hacerlo hoy domingo.

En el espacio de degustación participan cuatro restaurantes locales (Cal Farré, El Dien, El Faro y Soali) y dos invitados (Lo Ponts, de Ponts, y Txica Dtxef, de Balaguer). La bebida corre a cargo de tres productores de la comarca, Cerveses BCD de Valfogona, La Vella Caravana de Menàrguens y el Celler Rubió de Sols, de Foradada, y dos invitados, Mas de la Caçadora, del Monsant, y Solà Clàsic, del Priorat.

El programa incluye hoy tres competiciones: una de lentitud en bicicleta, en la que gana quien más tarda en llegar a la meta; otro de platos elaborados con caracoles, para cocineros aficionados, y uno más de precisión cuyo reto es acertar el peso de las bolsas de gasteropodos.