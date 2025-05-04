Los antiguos usuarios del matadero municipal de La Pobla de Segur valoran reabrirlo

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

Los antiguos usuarios del matadero municipal de La Pobla de Segur han dado los primeros pasos para tratar de reabrir el equipamiento, cerrado desde noviembre tras acumular pérdidas anuales de 60.000 euros. Ganaderos y productores de la zona, que desde entonces se ven obligados a desplazarse hasta 30 kilómetros para sacrificar sus animales, se han reunido con representantes municipales y diputados para buscar una solución que garantice la continuidad del servicio en el municipio.

Este colectivo estudia asumir la gestión directa del matadero, con el asesoramiento de veterinarios y el apoyo del ayuntamiento, que sopesa distintas fórmulas para facilitar la reapertura. Entre las opciones, el consistorio baraja la cesión de este espacio o adjudicarlo a través de una licitación, tomando como referencia modelos de éxito como el de Manlleu, donde el edificio es municipal pero la gestión recae en los propios ganaderos. El alcalde de La Pobla de Segur, Marc Baró, aseguró que el ayuntamiento “ayudará en todo lo que pueda” y recordó que, el pasado mes de febrero, se visitaron mataderos con diferentes modelos de gestión para estudiar alternativas viables. La reapertura permitiría recuperar un servicio considerado esencial para la economía local.