Los padres del bebé prematuro al Arnau de Lleida creen que se tendría que aumentar el seguimiento a las embarazadas para evitar accidentes

Rocío y el Ekaitz son los padres del Eudald, un bebé de cuatro meses que nació cuando sólo llevaba seis meses de gestación. El bebé pesaba 590 gramos y medía sólo 32 centímetros. Aunque están muy agradecidos al Hospital Arnau de Vilanova y a los profesionales que han hecho posible el "milagro" que a estas alturas el Eudald pueda ser con ellos en casa, los padres valoran que se tendría que hacer más seguimiento a las mujeres embarazadas.

“Otras que tuvieron una infección de placenta, como yo, fueron a Urgencias con los mismos síntomas y las enviaron a casa sin un seguimiento posterior más exhaustivo, hasta que nos ponemos de parto y debemos correr al hospital”, dice Rocío. “Por suerte pude llegar al Arnau, si no Eudald no estaría con nosotros”, añade.

En todo caso, reitera que “el día de la emergencia, los sanitarios hicieron un muy buen trabajo y un acompañamiento muy cercano, teniendo en cuenta que me encontré sola”.