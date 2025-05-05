Campaña de mejora de la red de alcantarillado reparando sumideros

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tàrrega ha iniciado una nueva campaña de mejora de la red de alcantarillado con la reparación y ampliación de sumideros y rejas del sistema. La primera actuación se centrará en el cruce entre la calle de las Piques y la calle del Migdia y en la avenida de Cervera, a la altura del polígono de Llevant, para mejorar el drenaje de la red en caso de lluvias abundantes.En los últimos meses, estas zonas han registrado encharcamientos o pequeñas inundaciones en la calzada debido a la falta de absorción de toda el agua, dificultando el paso de peatones y vehículos. Con la nueva medida, el consistorio prevé solucionar la situación mejorando la circulación del agua y evitando la acumulación de hojas o desperdicios en caso de lluvias.

Las obras de reparación y ampliación de imbornales irán a cargo de Agbar con una inversión de 14.991,36 euros. El concejal de Urbanismo, José Luis Marín, explicó que “con esta actuación queremos garantizar un funcionamiento óptimo del sistema de alcantarillado, especialmente en episodios de lluvias intensas, como estamos viviendo este año. Es una actuación preventiva que forma parte de nuestro compromiso por mantener la ciudad en condiciones seguras y sostenibles.”