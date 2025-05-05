La Ciutadilla medieval atrae

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Ciutadilla cerró ayer la 23 edición de la Trobada de Grups de Recreació Medieval con un balance “muy positivo”. El alcalde, Òscar Martínez, reconoció que “teníamos un poco de miedo de que el tiempo nos fuera en contra pero al final el encuentro ha sido un gran éxito con una gran afluencia de visitantes y de recreacionistas así como con una buena participación de artistas y artesanos en la feria”. Martínez explicó que “pudimos hacer todas las actividades previstas”.

El alcalde de Ciutadilla recalcó que “hemos celebrado la 23 edición de la Trobada de Grups de Recreació Medieval pero la Associació d’Amics del Castell cumple su 25 aniversario y la nueva junta tiene muchas ganas de hacer cosas, de renovar actividades y, evidentemente, de seguir apostando por el encuentro medieval, hecho que celebramos y desde el ayuntamiento estaremos a su lado para acompañarlos”.

De las actividades previstas en la jornada de ayer cabe destacar la alta afluencia de visitantes que recibió la recreación hospitalera en Casa Valls, que se llevó a cabo por segundo año consecutivo y en la que vecinos que forman parte de diferentes entidades locales recrearon diferentes cuadros inspirados en la vida en la edad media. En este sentido, Martínez puso en valor “la implicación de todas las entidades”.

Este año Ciutadilla también recuperó el concurso de cocina medieval que se adjudicó un grupo procedente de Francia, que se desplazó expresamente para participar en el certamen con una receta de pollo con especias. También se pudo volver a ver el espectáculo de títeres para los más pequeños.

Desde el viernes hasta el domingo más de 150 recreacionistas han recreado la vida en un campamento medieval y el pueblo de Ciutadilla se ha llenado de talleres, pasacalles, danzas y espectáculos.