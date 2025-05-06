Detenidos tres hombres en el Pont de Suert con 400 kilos de cable eléctrico

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido en el Pont de Suert a tres hombres, de entre 23 y 31 años, después de comprobar que estaban transportando cable eléctrico, con un peso aproximado de 400 kilogramos, en su vehículo, además de herramientas por cometer robos como alicates, guantes, una palanca y destornilladores, entre otros objetos.

Los hechos tuvieron lugar el sábado pasado a las 00:15 horas en un control llevado a cabo en la carretera N-230. Después de identificar a los ocupantes, uno de los cuales tiene numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, y no justificar la procedencia de la carga, se procedió a la detención de los tres por un delito de hurto. La investigación continúa abierta para desentrañar la procedencia del cable decomisado.

Los detenidos, dos de los cuales tienen antecedentes, pasaron este lunes a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tremp.