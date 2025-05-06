El nuevo ciclo sobre quesos apuesta por maridajes en la Torre Solsona
También programa formaciones nutricionales
El ciclo Parlem de Formatge que organiza desde hace 14 ediciones el ayuntamiento de La Seu y el Espai Ermengol-Museu de la Ciutat da un paso más y este año impulsa actividades fuera del museo. Con el objetivo de dar a conocer el patrimonio de la ciudad, una de las nueve propuestas de este año se desarrollará en la Torre Solsona de Castellciutat, en plena naturaleza. Será un maridaje de queso y cerveza, previsto para el sábado 12 de julio. La actividad irá a cargo de los artesanos Salvador Maura, de la Formatgeria Mas d’Eroles, y Jordi Blasco, de Cervesa Gall Negre.
También destaca una actividad formativa para dar a conocer el valor nutricional del queso. En este caso será el miércoles 24 de septiembre, a cargo de la nutricionista local Maria Cerqueda y bajo el título El queso en la dieta: beneficios, mitos y realidades. Tó explicó que “mientras en las escuelas no haya una asignatura de nutrición, nosotros continuaremos formando a nuestros vecinos sobre algo tan importante como es la nutrición”. El ciclo gastronómico incluye propuestas vinculadas al queso, que empezarán el 31 de mayo y acabarán el 23 de diciembre. La coordinadora del Espai Ermengol, Anna López, presentó el programa, que empieza con un taller para aprender a elaborar quéfir (31 de mayo) a cargo de Aleix Serra.
Destaca un curso sobre el queso tupí (15 noviembre) y otro sobre mató (23 diciembre). En las degustaciones, una irá a cargo del restaurante Taraó de Arsèguel y Queviures Conxita (11 de junio), otra será de quesos madurados de L’Abadessa (20 junio), y la tradicional degustación de quesos ganadores del concurso del 2024 (4 octubre).