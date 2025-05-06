El nuevo ciclo sobre quesos apuesta por maridajes en la Torre Solsona

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ciclo Parlem de Formatge que organiza desde hace 14 ediciones el ayuntamiento de La Seu y el Espai Ermengol-Museu de la Ciutat da un paso más y este año impulsa actividades fuera del museo. Con el objetivo de dar a conocer el patrimonio de la ciudad, una de las nueve propuestas de este año se desarrollará en la Torre Solsona de Castellciutat, en plena naturaleza. Será un maridaje de queso y cerveza, previsto para el sábado 12 de julio. La actividad irá a cargo de los artesanos Salvador Maura, de la Formatgeria Mas d’Eroles, y Jordi Blasco, de Cervesa Gall Negre.

También destaca una actividad formativa para dar a conocer el valor nutricional del queso. En este caso será el miércoles 24 de septiembre, a cargo de la nutricionista local Maria Cerqueda y bajo el título El queso en la dieta: beneficios, mitos y realidades. Tó explicó que “mientras en las escuelas no haya una asignatura de nutrición, nosotros continuaremos formando a nuestros vecinos sobre algo tan importante como es la nutrición”. El ciclo gastronómico incluye propuestas vinculadas al queso, que empezarán el 31 de mayo y acabarán el 23 de diciembre. La coordinadora del Espai Ermengol, Anna López, presentó el programa, que empieza con un taller para aprender a elaborar quéfir (31 de mayo) a cargo de Aleix Serra.

Destaca un curso sobre el queso tupí (15 noviembre) y otro sobre mató (23 diciembre). En las degustaciones, una irá a cargo del restaurante Taraó de Arsèguel y Queviures Conxita (11 de junio), otra será de quesos madurados de L’Abadessa (20 junio), y la tradicional degustación de quesos ganadores del concurso del 2024 (4 octubre).