Exposición en los balcones del Centre Històric de Balaguer

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Associació del Veïnat del Centre Històric de Balaguer ha preparado varias acciones para celebrar sus 50 años de historia. Nació en un momento en el que los movimientos vecinales adquirían protagonismo tras la muerte del dictador Francisco Franco, y a lo largo de su historia ha ido pasando por distintos momentos, nombres y directivas. Para recordarlos, inaugurará el próximo sábado 10 de mayo en la plaza del Mercadal la exposición La memòria del Centre Històric, que consistirá en pancartas en los balcones de la zona con recuerdos de personas que han sido vecinos del barrio, con el fin de darles voz. Concretamente, las pancartas se repartirán en la plaza del Mercadal, la calle Major, la plaza Sant Jaume o la calle del Pont.

La celebración seguirá a las 21 horas con una cena, que tendrá un coste de 15 euros. Por otra parte, se preparán más acciones como son la recogida y estudio de la documentación histórica existente de la Associació, con el fin de depositarla en el Arxiu Comarcal de la Noguera; el diseño de un nuevo logotipo para la entidad y la preparación de una Jornada sobre Asociaciones Vecinales.