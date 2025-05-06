Ponentia acelera para empezar a construir las naves en enero

La explanación de la zona sobre la que se erigirán la terminal ferroviaria y la plataforma logística de Ponentia ya resulta visible. - JORDI ECHEVARRÍA

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“Vamos a pulmón con la obra; cuanta más obra vayamos adelantando cada mes, mejor que mejor”, explican fuentes de Ponentia, la plataforma logística ferroviaria que va a ocupar una superficie de 140 hectáreas en la partida de La Melusa de Tamarit de Llitera.

Los trabajos de explanación de la zona en la que se ubicarán la terminal ferroviaria, diseñada con capacidad para operar con ocho trenes de hasta 800 metros de longitud al mismo tiempo, y la zona de naves, en la que el proyecto contempla habilitar medio millón de metros cuadrados de techo industrial (cinco veces la superficie del polígono industrial El Segre) son ya visibles en la zona.

Esos trabajos van a experimentar un acelerón en los próximos meses, ya que la empresa promotora prevé que la constructora adjudicataria del movimiento de tierras, Construcciones Marco, introduzca un segundo turno de trabajo durante los meses de junio y julio.

“La idea es que a final de año esté completada la urbanización de toda la zona, y que en enero las empresas cuya instalación ya tenemos confirmada puedan comenzar la construcción de sus naves”, señalaron las mismas fuentes. “La previsión es que las calles estén listas a final de este año”, añadieron.

El listado de esas empresas, no obstante, no se conocerá hasta finales de junio, cuando sea anunciado en un acto que servirá de presentación oficial del proyecto.

Hasta ahora sí se ha podido saber que en la plataforma, que tendrá conexiones diarias con Londres, París y Milán, entre otros destinos, convivirán firmas del sector agroalimentario con factorias industriales dedicadas al ensamblaje.