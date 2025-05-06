Roban en una casa y lo intentan en 2 durante la Festa Major de Bell-lloc

Los Mossos d’Esquadra investigan tres robos, dos de ellos en grado de tentativas que se produjeron el pasado fin de semana en Bell-lloc, coincidiendo con la Festa Major. Ocurrió el sábado por la noche y dos de los casos se registraron en las calles Sant Jordi (cerca de la A-2) y Josep Pané (en la N-II). En una de las viviendas, los ladrones accedieron al interior porque no había ninguno de los residentes mientras que en la otra, los propietarios escucharon cómo los ladrones estaban forzando una ventana y, al ser descubiertos, huyeron. También hicieron un agujero en la valla del jardín de otra casa del pueblo. El alcalde, Carles Palau, explicó que “el fin de semana hubo un incremento de la presencia de los Mossos debido a la Festa Major pero, aún así, se han registrados estos casos”. La Policía catalana ha abierto una investigación para identificar y arrestar a los ladrones. Sospechan que se trata de un grupo especializado. El fin de semana anterior hubo un episodio similar en Camarasa.

Por otra parte, los Mossos detuvieron el viernes en Lleida a un hombre de 48 años, que acumula 29 antecedentes, como presunto autor de un robo en un almacén de Arbeca del que sustrajeron herramientas valoradas en más de 10.000 euros. Los hechos se remontan a un día antes cuando una patrulla dio el alto a una furgoneta en muy mal estado de conservación y con exceso de carga en Golmés. Escondidas bajo un montón de chatarra, localizaron las herramientas. Los dos ocupantes, que fueron identificados, no pudieron justificar la procedencia del material, que fue decomisado. Al día siguiente recibieron la denuncia de un robo perpetrado en un almacén de Arbeca y la descripción de las herramientas coincidía con las intervenidas. Ante ello, los Mossos localizaron y detuvieron a uno de los identificados en la calle Germans Izquierdo, en la Mariola. Buscan al segundo presunto autor.

Por otro lado, la Policía catalana arrestó el viernes a un joven de 19 años acusado de robar tres móviles en un restaurante de Rovira Roure. La geolocalización facilitada por una de las víctimas permitió localizar y detener al presunto autor en Rambla Ferran. El individuo llevaba cinco móviles, tres de ellos robados en el restaurante.