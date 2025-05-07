Cincuenta propuestas para la Festa Major de Mollerussa

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La Festa Major de Mollerussa regresa del 15 al 18 de mayo con medio centenar de actividades culturales, deportivas y lúdicas para todos los públicos. La celebración consolida propuestas muy bien acogidas el año pasado, como el tardeo en la calle Sant Isidori, ante la antigua discoteca Musicland, con la Colla del 75 (viernes), o las visitas guiadas al campanario de la iglesia parroquial (sábado). También se suma al programa el concierto de La Causa Major, la noche del jueves. El programa fue presentado por el alcalde, Marc Solsona, y el técnico de Cultura y Fiestas, Àlex Culleré.

Así, el jueves comenzará con la llonganissada popular del Jovent y Cal Met en la plaza Manuel Bertrand. Como novedad, el ticket de 8 euros, disponible en el Forn de pa Guiu, incluye reserva de mesa y silla. La velada seguirá con el espectáculo de fuego inaugural a cargo de ARF Diables y el concierto de La Causa Major, con los seis grupos finalistas del último concurso solidario.El viernes se ofrecerá el espectáculo familiar El planeta Violeta, de la compañía Atrapasomnis, al mediodía en la plaza Manuel Bertrand, seguido de una fiesta holi. El sábado destaca un encuentro aeronáutico de vuelo en las pistas de La Serra, organizado proe el Club Aeri ULM Mollerussa. Se le sumará el Mercat de Festa Major, la 45 edición del Aplec de la Sardana y una exhibición de motos eléctricas en los pabellones feriales. También habrá espacio para el deporte con el Torneo de Ajedrez Ígor Flórez, otro de waterpolo y una exhibición de artes marciales. La tradición tendrá su peso con la 19 Trobada gegantera i grallera, con la Colla de L’Arreu como anfitriona.El domingo se celebrará el encuentro motero The Distinguished Gentleman’s Ride en la plaza de l’Ajuntament, la Diada Castellera, talleres artísticos con ArtPla en Cal Duch y una sesión de swing en la calle Ciutat de Lleida. No faltarán los bailes de tarde en el pabellón, de viernes a domingo, con la Maravella, la Selvatana y la Metropol.

Los conciertos nocturnos incluirán a Ginestà, Hey Pachucos y Hector Ortega el viernes, y el sábado a Doctor Prats, el pop urbano de Bali 13, y los DJs Mon y Toni Oliver. La música será también protagonista en una nueva edición de la JoveFest, organizada por el Jovent, con La Noche Quilombera, La Tremenda y DJ Ryko.