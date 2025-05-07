Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Correus ha anunciado el cierre inminente de su centro logístico a Torrefarrera, una instalación que actualmente da trabajo a 37 personas. CCOO comunicó ayer esta decisión después de la constitución de la comisión negociadora con representantes de la empresa pública para gestionar este proceso de reestructuración logística.

El sindicato ha manifestado que luchará para que la plantilla afectada, dedicada mayoritariamente a tareas de reparto, pueda ser reubicada en lugares próximos a sus domicilios y sin ningún tipo de deterioro de las condiciones laborales actuales. Desde CCOO remarcan que la operación sólo afectará a las instalaciones de Correus, mientras que la filial Correos Express seguirá operando con normalidad desde su nave actual en el mismo municipio.

La negociación para garantizar los derechos laborales

Según fuentes sindicales, la empresa ya ha facilitado documentación relevante como la memoria justificativa del cierre y la descripción de los puestos de trabajo. Sin embargo, CCOO considera insuficiente esta información y ha solicitado informes más detallados sobre cada una de las plazas afectadas.

Entre los datos reclamados destacan aspectos como la concreción en los horarios, los medios de transporte utilizados por los trabajadores y los posibles complementos salariales que podrían dejar de percibir los afectados. "La propuesta actual es insuficiente, desequilibrada y orientada a reducir costes, no a proteger derechos", ha valorado el sindicato, que mantendrá una postura firme en defensa de los intereses de los trabajadores durante todo el proceso negociador.